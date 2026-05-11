CBF divulga áudio do VAR de Remo x Palmeiras: 'mão' e 'joelhada'

A CBF divulgou os áudios do VAR do empate por 1 a 1 entre Remo e Palmeiras nesse domingo (10), no Mangueirão. A atuação da arbitragem foi duramente criticada pelo clube alviverde, já que o time teve um gol anulado já nos acréscimos da partida. No Remo, Zé Ricardo foi expulso por "joelhada".

continua após a publicidade

➡️Especialista de arbitragem dá veredito sobre gol anulado do Palmeiras

O lance aconteceu após cobrança de escanteio, quando Flaco López subiu para cabecear e acabou tocando a bola com a mão. Na sequência, Bruno Fuchs marcou o gol.

Responsável pelo VAR de Remo x Palmeiras, Rafael Traci recomendou a revisão no vídeo para o árbitro Rafael Klein.

— Vou te recomendar revisão para possível mão do jogador de branco., alerta Traci.

Na conversa da cabine, eles alertam que há uma única imagem, de frente, para revisar o possível toque. Na sequência, Traci reitera a Klein a possível irregularidade.

continua após a publicidade

— Estou soltando (a imagem), pra ver que a bola bate na mão e aí vai pro atacante — sustenta Rafael Traci.

No campo, o árbitro Rafael Klein revisa o lance e logo concorda com o VAR.

— Ok, Traci, já visualizei aqui. Teve uma mão, que é através aqui desse braço que a bola sobra para o jogador de branco (Fuchs) fazer esse gol. Eu estou anulando o gol por tiro livre indireto [sic] por mão sancionável — decide Klein.

Da cabine, alguém corrige a infração a ser marcada:

— Direto. Indireto, não. Direto.

Andreas Pereira foi atingido pelas costas e VAR recomendou expulsão de jogador do Remo (Foto: Andrey Siqueira/Folhapress)

VAR recomendou vermelho a jogador do Remo

A CBF também divulgou o áudio do VAR sobre a expulsão de Zé Ricardo, do Remo, aos 27 do segundo tempo, após ele atingir Andreas Pereira, do Palmeiras, com uma joelhada nas costas.

continua após a publicidade

Inicialmente, Rafael Klein havia punido Zé Ricardo com cartão amarelo, mas Rafael Traci indicou revisão pelo VAR, após análise das imagens da cabine.

— Pra mim não é temeridade, pra mim é conduta violenta.

Ao revisar a imagem no vídeo, o árbitro do campo concorda.

— Perfeito, Traci. O jogador de branco (Andreas) está de costas, faz o passe, a bola já não está mais em ação de disputa, e o jogador 55 (Zé Ricardo) dá uma joelhada nas costas.

+ Aposte nos jogos do Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.