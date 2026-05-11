CBF divulga áudio do VAR de Remo x Palmeiras: 'mão' e 'joelhada'
Arbitragem de Rafael Klein recebeu críticas após jogo em Belém
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A CBF divulgou os áudios do VAR do empate por 1 a 1 entre Remo e Palmeiras nesse domingo (10), no Mangueirão. A atuação da arbitragem foi duramente criticada pelo clube alviverde, já que o time teve um gol anulado já nos acréscimos da partida. No Remo, Zé Ricardo foi expulso por "joelhada".
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O lance aconteceu após cobrança de escanteio, quando Flaco López subiu para cabecear e acabou tocando a bola com a mão. Na sequência, Bruno Fuchs marcou o gol.
Responsável pelo VAR de Remo x Palmeiras, Rafael Traci recomendou a revisão no vídeo para o árbitro Rafael Klein.
— Vou te recomendar revisão para possível mão do jogador de branco., alerta Traci.
Na conversa da cabine, eles alertam que há uma única imagem, de frente, para revisar o possível toque. Na sequência, Traci reitera a Klein a possível irregularidade.
— Estou soltando (a imagem), pra ver que a bola bate na mão e aí vai pro atacante — sustenta Rafael Traci.
No campo, o árbitro Rafael Klein revisa o lance e logo concorda com o VAR.
— Ok, Traci, já visualizei aqui. Teve uma mão, que é através aqui desse braço que a bola sobra para o jogador de branco (Fuchs) fazer esse gol. Eu estou anulando o gol por tiro livre indireto [sic] por mão sancionável — decide Klein.
Da cabine, alguém corrige a infração a ser marcada:
— Direto. Indireto, não. Direto.
VAR recomendou vermelho a jogador do Remo
A CBF também divulgou o áudio do VAR sobre a expulsão de Zé Ricardo, do Remo, aos 27 do segundo tempo, após ele atingir Andreas Pereira, do Palmeiras, com uma joelhada nas costas.
Inicialmente, Rafael Klein havia punido Zé Ricardo com cartão amarelo, mas Rafael Traci indicou revisão pelo VAR, após análise das imagens da cabine.
— Pra mim não é temeridade, pra mim é conduta violenta.
Ao revisar a imagem no vídeo, o árbitro do campo concorda.
— Perfeito, Traci. O jogador de branco (Andreas) está de costas, faz o passe, a bola já não está mais em ação de disputa, e o jogador 55 (Zé Ricardo) dá uma joelhada nas costas.
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