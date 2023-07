Fazia tempo que o torcedor do Palmeiras não se mostrava tão preocupado com a fase de seu time. Com uma vitória nos últimos sete jogo e eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil, a paz parece ter acabado pelos lados alviverdes. A sequência de resultados ruins deixou a torcida insatisfeita, mas o foco das críticas está longe de ser o time ou a comissão técnica. A revolta é, na verdade, com os dirigentes do clube.