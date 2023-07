Pelos lados do Palmeiras, que está de ressaca pela eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil, a busca é pela primeira vitória após quatro rodadas de jejum no Brasileirão. Para isso, Abel Ferreira contará com o retorno de Artur, que não pode jogar o mata-mata do torneio nacional. Ele deve entrar no lugar de Endrick, que volta ao banco de reservas. Outra alteração do técnico português é a entrada de Marcos Rocha, que substitui Mayke, suspenso pelo terceiro amarelo. A dúvida está no meio-campo, em que Gabriel Menino e Richard Ríos disputam uma vaga.