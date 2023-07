O Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil ao ser derrotado, de virada, por 2 a 1, no Allianz Parque. Pior do que cair novamente para o rival na competição nacional, é o desempenho que o time demonstrou em campo, algo que tem sido rotina desde a volta da Data Fifa. Com um torneio a menos por disputar, fora da briga pelo título do Brasileirão e com o mata-mata da Libertadores logo ali, o Verdão precisa reencontrar seu caminho o mais rápido possível, antes que a temporada vire um simples "Feliz 2024".