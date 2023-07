- Essa é uma data que ficará marcada em toda minha vida. A assinatura do meu primeiro contrato profissional com o Palmeiras, lugar que é minha casa desde os 10 anos. Agradeço primeiramente a Deus por tudo que vem fazendo na minha vida! Agradeço também a minha família que sempre esteve ao meu lado me apoiando, aos meus empresários que estão ao meu lado e dando todo suporte necessário. Obrigado ao Palmeiras pela confiança sempre - declarou o jovem no Instagram.