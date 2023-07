Uma confusão entre torcedores do lado de fora do Allianz Parque acabou interrompendo duas vezes o primeiro tempo de Palmeiras x Flamengo, duelo válido pelo Campeonato Brasileiro, na noite deste sábado (8). Como os policiais tentaram impedir a briga com spray de pimenta, alguns jogadores acabam sentindo em campo e a partida foi paralisada. O Lance! confirmou que houve uma briga iniciada na rua Palestra Italia, em frente à entrada principal do estádio, em que torcedores utilizaram garrafas de vidro como 'instrumento de guerra'. Confira o vídeo da confusão acima: