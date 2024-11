Ídolo do Palmeiras critica postura do time no Dérbi: “Um desfile”

Ex-goleiro ficou marcado por boas atuações contra o Corinthians (Foto: Divulgação/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 17:45 • São Paulo (SP)

Nesta segunda-feira (4), o Palmeiras perdeu para o Corinthians por 2 a 0, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado impediu a aproximação do Verdão no líder, Botafogo. Após o confronto, Marcos, ex-goleiro e ídolo do clube alviverde, usou suas redes sociais para desabafar contra a atuação da equipe de Abel Ferreira.

- Rapaz, é brincadeira o que vocês fizeram. Não queria cornetar, mas vou falar para vocês. Vocês não sabiam o que estava valendo hoje? Um time foi para a guerra, deu tudo na vida, e o outro foi para um desfile - disse o ex-goleiro do Verdão.

Atualmente, o Palmeiras ocupa a segunda posição na tabela do Brasileirão. O Botafogo, líder da competição, tem três pontos a mais que o Verdão e ainda jogam nesta rodada, contra o Vasco da Gama, nesta quarta-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília).

O revés também ajudou o Corinthians na luta contra o rebaixamento. Com a vitória, o Timão subiu para a 13ª colocação no Campeonato Brasileiro e se distanciou da degola. Marcos lamentou a ‘colaboração’ com o rival.



- Vocês estão de brincadeira. Dependendo do resultado amanhã (hoje), nós perdemos o campeonato e ainda salvamos o Corinthians. Aí é para acabar. Deus me livre, pelo amor de Deus - disse o pentacampeão.

Ídolo do Palmeiras

Marcos é considerado um dos melhores goleiros da história do Palmeiras. O goleiro realizou 533 partidas entre 1996 e 2012. Campeão da Libertadores em 1999, o ex-jogador ficou conhecido por suas boas atuações em jogos eliminatórios contra o Corinthians nas competições continentais de 1999 e 2000, ambas vencidas pelo clube alviverde.

Próximo jogo

Na 33ª rodada, o Palmeiras encara o Grêmio, no Allianz Parque. O jogo está marcado para a sexta-feira (8), às 21h30 (horário de Brasília). O Verdão busca se aproximar do Botafogo na luta pela liderança do Campeonato Brasileiro.