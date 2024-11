Fábio foi julgado por xingar o árbitro contra o Fortaleza (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)







Escrito por Julia Brasil • Publicada em 05/11/2024 - 15:49 • Porto Alegre (RS)

Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, poderá escalar Fábio para encarar o Palmeiras. Isso porque, na manhã desta terça-feira (5), o lateral foi julgado pelo STJD após expulsão contra o Fortaleza e foi absolvido. Com isso, ele pode viajar com a delegação para São Paulo.

O caso aconteceu em 4 de outubro, quando o Grêmio venceu o Fortaleza por 3 a 1, na Arena. Na ocasião, Fábio não jogou, mas foi expulso por reclamação no banco de reservas. Ele foi denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por ter xingado o árbitro, mas foi absolvido pelo STJD.

Fábio foi absolvido pelo STJD e pode enfrentar o Palmeiras (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Com a suspensão automática, o lateral já está apto a jogar pelo Grêmio e deve integrar a delegação que viaja para São Paulo, onde encara o Palmeiras, na sexta-feira (8). Apesar disso, Fábio será mantido no banco de reservas, já que João Pedro tem sido o titular da posição.

Vice-presidente também foi julgado

O vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Brum, também foi julgado pelo STJD nesta terça-feira. A súmula do jogo dá conta de que o dirigente teria abordado a arbitragem no túnel de acesso aos vestiários ainda no intervalo da partida. Na ocasião, Brum teria reclamado de um lance do primeiro tempo. Ele foi absolvido pelo STJD da denúncia.

O Grêmio enfrenta o Palmeiras na noite de sexta-feira (8), a partir das 21h30, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida ocorre no Allianz Parque, em São Paulo. Esse será o segundo jogo consecutivo do Tricolor fora de casa. Na última rodada, o time empatou em 2 a 2 com o Fluminense e voltou com um ponto para Porto Alegre. Contra o Verdão, a expectativa é, também, de somar pontos.