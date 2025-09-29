O lateral-direito Agustín Giay, contratado pelo Palmeiras no meio do ano passado, renovou seu contrato com o clube até setembro de 2030. O jogador de 21 anos acumula, até aqui, 48 jogos, sendo 39 deles como titular de Abel Ferreira.

- Estou muito feliz por renovar por mais um ano com o Palmeiras. Desde o primeiro dia em que cheguei aqui fui crescendo muito e agora estou bem adaptado ao clube, melhorando e aprendendo a cada dia mais. E também estou contente com o momento atual do time, brigando por todas as competições - afirmou o camisa 4.

Giay foi titular na partida do final de semana, quando o Palmeiras foi derrotado pelo Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, por 1 a 0, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Flaco López, que vive boa fase no clube e também renovou recentemente, serve de exemplo para Giay.

- Obviamente eu aprendo muito com as pessoas mais experientes e que têm mais tempo aqui. O Flaco é um exemplo para mim, de um argentino que chegou aqui e vem conquistando seu espaço. Como ele falou, isso custa um tempo para ter adaptação e estou muito feliz pelo momento dele. Ele merece tudo isso. Ter essas pessoas como exemplo dá mais confiança e cada um sabe como encarar essas coisas e fazer um caminho aqui no Palmeiras. Estou feliz e aprendendo muito - disse o lateral.

Giay não esconde a felicidade de disputar a Libertadores e principalmente chegar à fase semifinal com o Palmeiras. Segundo o jovem, passar pelo River Plate foi muito difícil e mostra a força da equipe alviverde.

- A verdade é que estou muito feliz de jogar a Libertadores e chegar à semifinal após ter passado por um time difícil como o River. E também no Brasileirão, que estamos brigando na parte de cima. O time está bem, está focado em todas as competições que tem, e agora temos um jogo muito difícil e temos que nos preparar sempre para o próximo jogo, que é o mais importante. Estou muito feliz aqui e agora é seguir focado e trabalhando - completou o jogador.

Atualmente Giay não tem status de titular na equipe. Apesar de vir de uma sequência positiva em campo, acabou perdendo espaço para Khellven, contratado nesta última janela de transferências.

