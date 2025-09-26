Artilheiro alviverde na temporada com 19 gols, o atacante Flaco López renovou contrato com o Palmeiras até dezembro de 2029. Antes, o vínculo do argentino com o clube era válido até o fim de 2027. O novo contrato é fruto da ótima fase que vive o jogador neste ano, que inclusive foi convocado pela Seleção Argentina pela primeira vez recentemente.

continua após a publicidade

➡️ Com ‘dois times’, Abel Ferreira deve fazer novo teste e promover rodízio no Palmeiras

- É muito especial para mim esse momento, ver todo o apoio que o Palmeiras dá para mim é um luxo, na verdade. Quando cheguei, no começo, as coisas talvez não aconteceram como todo mundo desejava, mas faz parte da vida, conseguimos mudar, conseguimos melhorar muito do jeito que a gente queria e, hoje, mais um reconhecimento do Palmeiras com a renovação de contrato - disse o atacante.

- Sou extremamente grato por todos os reconhecimentos que o Palmeiras me deu, me tornou um jogador de seleção e isso para mim é o máximo do futebol. Então, só palavras de agradecimento para o Palmeiras e, se Deus quiser, vamos continuar trabalhando firme para ajudar cada vez mais a Sociedade Esportiva Palmeiras - afirmou o artilheiro de Abel Ferreira.

continua após a publicidade

O camisa 42 chegou ao Palmeiras no meio de 2022 depois de ganhar projeção no Lanus-ARG. Desde então, são 164 partidas, 11 assistências, 51 gols, um bicampeonato brasileiro (2022 e 2023), um bicampeonato paulista (2023 e 2024) e uma Supercopa do Brasil (2023). O atleta valorizou o quanto evoluiu não só dentro de campo como também fora dele neste período.

- Eu cheguei sendo um menino e ano a ano fui crescendo. Eu acho que me tornei uma melhor pessoa e um melhor homem aqui por ficar perto de grandes pessoas. É um time que está cheio de grandes jogadores e de grandes pessoas e acho que isso faz que no dia a dia a gente fique muito melhor em todos os aspectos da vida - completou.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras