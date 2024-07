Jornalista da Globo se derrete por Estevão, do Palmeiras: ‘Não teme a responsabilidade’

Estevão marcou um golaço em Grêmio x Palmeiras (Foto: Luiz Erbes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 21:17 • Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Estevão marcou um golaço no empate do Palmeiras com o Grêmio nesta quinta-feira (4), no Brasileirão. O jovem driblou jogadores do Tricolor e chutou no ângulo do goleiro Marchesín. Comentarista do jogo no "Premiere", Paulo César Vasconcellos exaltou elogios ao atleta.

- Gol marcado por um adolescente em um chute de um jogador maduro, de um jogador pronto, de um jogador confiante, que sabe da sua capacidade, não teme a responsabilidade. Sentiu que poderia finalizar, mesmo em um gramado extremamente irregular - comentou PC Vasconcellos.

O Grêmio abriu 2 a 0 no placar, com gols de Pavón e Cristaldo. Mas o Palmeiras empatou o jogo com dois gols em apenas três minutos. Antes de Estevão, Flaco López também balançou as redes pelo Alviverde. Com o resultado, o time paulista chegou aos 27 pontos, na terceira posição.