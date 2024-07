Foto: Luiz Erbes/AGIF







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 04/07/2024 - 21:44 • São Paulo (SP)

Elogiar o garoto Estêvão não é nenhuma surpresa, mas quando o elogio é feito pelo técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, tem sempre um gostinho a mais especial. O atacante foi o principal responsável do empate que o time buscou contra o Grêmio, por 2 a 2, após sair em desvantagem no placar em Caxias do Sul, pela 14ª rodada do Brasileirão. O jovem deu assistência para Flaco López marcar o primeiro e, dois minutos depois, empatou a partida com um golaço.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

- Desfrutem enquanto ele está conosco. É o que eu posso dizer. É um moleque que tem magia dentro dele, espero que continue com esse espírito de atacar e defender, que nos ajude a ganhar jogos, é por isso que pagaram o valor que pagaram por ele, portanto, há coisa que não conseguimos fazer. Realmente poderíamos ter aqui uma geração espetacular, construir uma equipe de ouro, mas infelizmente os euros e as libras falam mais alto, e vamos desfrutar - disse o técnico Abel Ferreira.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

Sobre a partida desta rodada fora de casa, o treinador português, que tinha uma série de desfalques como Gustavo Gómez, Ríos, Veiga e Zé Rafael, viu sua equipe dar o melhor dentro de campo e não desistir de pontuar.

- Vamos continuar fazendo o melhor que conseguimos, acho que estamos de parabéns e, mesmo em função de todos os desfalques, a equipe continua a mostrar um coração de leão. Uma pena, pois até o último segundo lutamos pela virada, não deu, seguimos em frente e somamos mais um ponto - completou o treinador.