Flaco López marca, mas Palmeiras cede empate ao Água Santa no Paulistão

O Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Água Santa neste domingo (9), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela oitava rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Flaco López e Willen marcaram os gols da partida.

Com o resultado, o Netuno chegou aos 5 pontos, mas segue na lanterna do grupo C. O Verdão, por sua vez, soma 13, na terceira colocação da chave D.

Como foi o jogo entre Água Santa e Palmeiras

Com um misto de reservas e titulares, o Palmeiras dominou o Água Santa e abriu o placar logo aos dois minutos de jogo. Flaco López, que voltou a figurar no comando de ataque, aproveitou vacilo de Robles e abriu o marcador em Brasília.

O Verdão seguiu atacando, mas foi diminuindo o ritmo no primeiro tempo. O Netuno, lanterna do Paulistão, chegou com perigo aos 34, em chute de fora da área de Davi Gomes, defendido por Weverton.

O Palmeiras respondeu com chances de Flaco López e Aníbal Moreno, mas Luan evitou o gol e manteve a vantagem mínima até o intervalo.

No início do segundo tempo, Willen aproveitou falha do sistema defensivo do Verdão, ficou cara a cara com Weverton e empatou. Precisando do resultado para entrar na zona de classificação, Abel Ferreira atendeu aos gritos da torcida e colocou Estêvão, que passou a ditar o ritmo ao lado de Veiga, outro suplente.

Aos 37, Rony entrou no lugar de Maurício e fez sua estreia na temporada. O atacante teve uma chance minutos depois, mas Luan desviou para escanteio.

O que vem por aí?

O Netuno enfrenta a Portuguesa na próxima quarta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), em casa. No dia seguinte, o Verdão visita a Inter de Limeira, também às 19h30 (de Brasília), no Limeirão.

Raphael Veiga tenta drible na partida entre Palmeiras e Água Santa, pelo Campeonato Paulista (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

ÁGUA SANTA 1 X 1 PALMEIRAS

8ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

🗓️ Data e horário: domingo, 9 de fevereiro de 2025, às 18h30m (de Brasília)

📍 Local: Mané Garrincha, em Brasília (DF)

🥅 Gols: Flaco López (2' 1ºT/PAL) e Willen (2' 2ºT/AGS)

🟨 Cartões amarelos: Robles, Wesley Dias, Diogo Batista (AGS); Flaco López, Richard Ríos e Abel Ferreira (PAL)

🔴 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

ÁGUA SANTA (Técnico: Alan Dotti)

Luan Ribeiro; Cardoso, Robles, Rafael Vaz e Renan Castro; Wesley (Fabio Sanches, Ramon Vinicius, Gabriel Silva e Davi; Mike e Willen.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Naves, Murilo e Vanderlan; Mayke (Estêvão), Aníbal Moreno (Raphael Veiga), Fabinho (Richard Ríos) e Allan (Facundo Torres); Maurício (Rony) e Flaco López.

Arbitragem