Presença de Bolsonaro divide opinião de torcedores do Palmeiras em Brasília

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro está no estádio Mané Garrincha, em Brasília, para acompanhar a partida entre Palmeiras e Água Santa neste domingo (9), pela oitava rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

+ Escalações de Água Santa e Palmeiras: Abel promove retorno de Rony

A presença do político dividiu a torcida alviverde presente no estádio. Parte do público celebrou sua presença com gritos de "mito", enquanto o restante protestou com o cântico "vai ser preso".

Nos últimos dias, o ex-presidente acompanhou a vitória do Fluminense sobre o Vasco por 2 a 1, na capital federal, e também ouviu gritos de "vai ser preso" de alguns vascaínos.

Bolsonaro já esteve em festa de título do Brasileirão no Allianz Parque. Em 2018, o ex-presidente entregou as medalhas aos jogadores, participou da cerimônia no gramado e também ergueu o troféu com os atletas do Verdão.

Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, em partida do Palmeiras no Allianz Parque (Aloisio Mauricio/Fotoarena)

Partida em Brasília

O Água Santa optou por vender o mando de campo e disputar a partida diante do Palmeiras no Mané Garrincha, em Brasília. Último colocado geral do Paulistão, o Netuno precisa vencer o Verdão para deixar a zona de rebaixamento.

Rony é novidade

A grande novidade do Alviverde para o confronto é o retorno de Rony ao banco de reservas. O camisa 10 foi relacionado e está à disposição da comissão técnica pela primeira vez na temporada. Anteriormente, ele havia acertado com o Al-Rayyan, do Catar, mas problemas burocráticos travaram a negociação.

Escalações de Palmeiras e Água Santa

Água Santa: Luan Ribeiro; Ynaiã, Robles, Rafael Vaz e Wesley Dias; Renan Castro, Davi Gomes, Ramon e Willien Mota; Mike e Gabriel Silva. Técnico: Alan Dotti.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Naves e Vanderlan; Anóbal Moreno, Fabinho, Maurício e Mayke; Allan e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.