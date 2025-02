Escalações de Água Santa e Palmeiras: Abel promove retorno de Rony

Abel Ferreira definiu a escalação do Palmeiras para a partida contra o Água Santa neste domingo (9), em Brasília, pela fase de grupos do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

+ Com Rony e Flaco em baixa, Palmeiras busca centroavante no mercado

A grande novidade do Alviverde para o confronto é o retorno de Rony ao banco de reservas. O camisa 10 voltou a ser relacionado e está à disposição da comissão técnica pela primeira vez na temporada. Anteriormente, ele havia acertado com o Al Rayyan, do Catar, mas problemas burocráticos travaram a negociação.

Os desfalques seguem os mesmos. Os atacantes Bruno Rodrigues e Paulinho se recuperam de cirurgia, enquanto Felipe Anderson realiza processo de transição física sob supervisão do departamento médico. Além do trio, Piquerez, que voltou recentemente de lesão, foi preservado.

continua após a publicidade

Aníbal Moreno, Murilo e o técnico Abel Ferreira estão pendurados e desfalcam o Palmeiras no próximo compromisso caso recebam cartão amarelo. Dono do mando de campo, o Netuno optou por disputar o jogo no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Rony (foto) voltou a ser relacionado pela comissão técnica do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Escalações de Palmeiras e Água Santa

Água Santa: Luan Ribeiro; Ynaiã, Robles, Rafael Vaz e Wesley Dias; Renan Castro, Davi Gomes, Ramon e Willien Mota; Mike e Gabriel Silva. Técnico: Alan Dotti.

continua após a publicidade

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Naves e Vanderlan; Anóbal Moreno, Fabinho, Maurício e Mayke; Allan e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

As equipes se enfrentam neste domingo (9), a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela oitava rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Com 12 pontos conquistados, o Verdão aparece quatro atrás do líder São Bernardo.

Arbitragem