Com Rony e Flaco em baixa, Palmeiras busca centroavante no mercado

A pedido de Abel Ferreira, o Palmeiras segue em busca de um centroavante no mercado de transferências. Após ganhar duas opções para o setor ofensivo com as chegadas de Facundo Torres e Paulinho, o treinador quer um jogador de área, capaz de lutar contra os zagueiros adversários e levar vantagem no jogo aéreo.

Em situações distintas, Rony e Flaco López aparecem como opções caseiras, mas ainda não conquistaram a confiança da comissão técnica em 2025.

Fora do planejamento para a temporada, Rony busca um novo clube no mercado e ainda não foi relacionado para partidas do Verdão no Campeonato Paulista. Anteriormente, o jogador chegou a acertar com o Al Rayyan, do Catar, mas problemas burocráticos acabaram travando a transferência.

Nos últimos dias, o Atlético-MG demonstrou interesse e busca acertar valores com o jogador para, então, abrir negociação com a diretoria alviverde. Apesar do futuro indefinido, o camisa 10 está inscrito na lista A do Palmeiras para a competição estadual e treina normalmente com o restante do elenco na Academia de Futebol.

Flaco López recebeu algumas oportunidades e já disputou três partidas na temporada, duas delas como titular. O argentino, no entanto, teve seu desempenho nos treinamentos questionado por Abel Ferreira e acabou ficando fora da lista de relacionados para o clássico contra o Corinthians.

– Sobre o Flaco, ele já sabe os critérios para jogar na equipe. Nós esperamos que ele continue e mostre no treino o quanto quer jogar nesta equipe – explicou Abel.

Artilheiro do Verdão na última temporada, com 22 gols, Flaco terminou 2024 em baixa e tem encontrado dificuldades para recuperar o ritmo após perder massa muscular devido a uma cirurgia no nariz durante as férias.

Abel Ferreira (à direita) e Leila Pereira lideram as buscas do Palmeiras por um centroavante (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

Palmeiras procurou atacantes do mercado

Anteriormente, a diretoria alviverde fez uma proposta por Gabigol, ainda no Flamengo, mas retirou a oferta devido à falta de resposta do jogador. Na sequência, consultou o Arsenal, da Inglaterra, para avaliar a possibilidade de repatriar Gabriel Jesus, mas também não teve sucesso.

A comissão técnica busca um reforço que chegue para ser titular da posição e descarta a contratação de um jogador apenas para "compor elenco", já que conta com duas opções recém-promovidas da base: Thalys e Luighi.

Vale lembrar que o Palmeiras tem até o dia 28 de fevereiro, data que marca o término da janela de transferências no país, para registrar novos reforços. Até o momento, o clube anunciou os atacantes Paulinho e Facundo Torres, e o volante Emiliano Martínez.