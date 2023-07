Na vitória do Palmeiras por 3 a 1 diante do Fortaleza neste sábado (22), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, o meia Raphael Veiga finalmente conseguiu interromper uma sequência de partidas sem balançar a rede. Tendo anotado o segundo gol do Verdão no jogo, o camisa 23 voltou a marcar após 12 duelos. Sua última 'vítima' havia sido justamente o Leão do Pici, no dia 17 de maio, pela Copa do Brasil.