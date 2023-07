O Palmeiras venceu Fortaleza por 3 a 1 neste sábado (22), no Allianz Parque, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na zona mista após o confronto, o meia Raphael Veiga confirmou que chegaram propostas a jogadores do Verdão nesta janela de transferências, mas negou que as ofertas tenham mexido com o psicológico dos atletas - o que foi dito pelo próprio técnico Abel Ferreira em entrevista coletiva.