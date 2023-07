O sábado (22) que começou com uma série de protestos da Mancha Verde em frente à sede do Palmeiras, terminou com três pontos e festa. O Palmeiras deu fim ao jejum sem vitórias e superou o Fortaleza por 3 a 1, no Allianz Parque, pela 16ª rodada do Brasileirão. O triunfo, porém, não amenizou a pressão em cima da diretoria do Alviverde.