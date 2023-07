O Palmeiras venceu Fortaleza por 3 a 1 neste sábado (22), no Allianz Parque, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva após a vitória, o técnico Abel Ferreira revelou nominalmente jogadores do Verdão que receberam propostas nesta janela de transferências e voltou a dizer sobre aproveitar a base e recuperar os atletas do elenco atual, afirmando que 'nossos reforços estão aqui'.