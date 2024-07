Felipe Anderson como possível titular do Palmeiras agita a rodada 18 do Brasileirão

Felipe Anderson vive expectativa de atuar como titular pela primeira vez no Palmeiras (Foto: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 20/07/2024 - 06:00 • São Paulo

O Palmeiras recebe o Cruzeiro neste sábado (20) no Allianz Parque, buscando voltar a vencer para não deixar o Botafogo disparar na liderança do Brasileirão 2024.

Com a lesão de Estevão, Felipe Anderson pode ser a grande novidade entre os 11 titulares do time de Abel Ferreira, que também não poderá contar com Piquerez.

Felipe Anderson atuou pela ponta direita durante toda a sua última temporada pela Lazio, exatamente na mesma faixa de campo que Estevão atua no Palmeiras.

Com algumas características diferentes do camisa 41, o novo camisa 9 do Verdão flutua mais pelo meio campo e pode até revezar de lado com Dudu, Rony ou qualquer jogador que esteja atuando pela ponta esquerda.

Caso seja escalado entre os 11, a partida contra o Cruzeiro vai marcar a estreia de Felipe Anderson como titular e também o primeiro jogo dele no Allianz Parque.

As outras duas grandes dúvidas de Abel para escalar o Palmeiras é se Vanderlan ou Caio Paulista entra na vaga de Piquerez, e também se Zé Rafael retorna ao meio campo na vaga de Gabriel Menino.

O provável Palmeiras para pegar o Cruzeiro é: Weverton; Mayke, Murilo, Gómez e Caio Paulista (Vanderlan); Aníbal Moreno, Gabriel Menino (Zé Rafael) e Raphael Veiga; Rony, Felipe Anderson (Mauricio) e Flaco López.