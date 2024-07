Piquerez, do Palmeiras, sofre lesão no joelho e passará por cirurgia

Foto: Cesar Greco/Palmeiras







Escrito por Lance! • Publicada em 19/07/2024 - 15:20 • São Paulo (SP)

O lateral-esquerdo Piquerez, do Palmeiras, teve uma lesão no menisco do joelho esquerdo e passará por cirurgia nos próximos dias. Com isso, o uruguaio corre risco de perder o restante da temporada no Verdão.

O jogador sentiu dores no joelho depois da partida contra o Botafogo, na última quarta-feira (17), e realizou exames para saber a gravidade da lesão. Piquerez já iniciou tratamento com os profissionais no Núcleo de Saúde e Performance.

Piquerez é titular absoluto na lateral do time de Abel Ferreira. Nesta temporada, disputou 39 partidas, marcou quatro gols, fez 31 desarmes certos e deu 36 assistências para finalização.

Para o duelo deste sábado (20), contra o Cruzeiro, no Allianz Parque, Vanderlan e Caio Paulista disputam a vaga do lateral-esquerdo.

