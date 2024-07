Palmeiras x Cruzeiro: qual é o histórico do confronto?

Foto: Gilson Lobo/AGIF







Publicada em 19/07/2024 - 12:26 • São Paulo (SP)

Vai ter duelo válido pela 18ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras recebe o Cruzeiro na noite deste sábado (20), às 21h, no gramado do Allianz Parque. Enquanto o time paulista briga pela liderança, o mineiro quer entrar no G4. O Verdão vem de uma derrota para o Botafogo, enquanto a Raposa venceu o RB Bragantino na última rodada. Confira o retrospecto dos times.

Estatísticas de Palmeiras e Cruzeiro

Os dois times já se enfrentaram em 94 oportunidades, e os números são muito equilibrados, com uma leve vantagem da Raposa no número de vitórias em relação ao Verdão: foram 33, contra 32 e outros 29 empates até aqui. Só em duelos válidos pelo Brasileirão foram 60, e o time mineiro também tem números melhores: 23 vitórias, 19 derrotas e 18 empates. No último encontro entre as equipes, válido pelo Nacional do ano passado, empate por 1 a 1, em Belo Horizonte.

Dudu reencontra Cruzeiro

Este, aliás, será o primeiro encontro entre os times após a tentativa de negócio pelo atacante Dudu fracassar. O camisa 7 e ídolo palmeirense permaneceu no clube paulista e busca reconquistar sua vaga entre os titulares de Abel Ferreira, já que retornou há pouco tempo, após ficar 10 meses afastado em razão de cirurgia no joelho.

Abel pode escalar reforço como titular

Sem poder contar com Estêvão, que sofreu entorses no joelho e tornozelo esquerdos e está em tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance, o técnico Abel Ferreira pode promover Felipe Anderson entre os titulares nesta rodada. Tanto ele como Maurício estrearam no duelo contra o Botafogo, mas entraram no decorrer da partida no Rio de Janeiro.