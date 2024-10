Favoritaço! Matemáticos colocam Palmeiras com maior chance de título

Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 24/10/2024 - 06:15 • São Paulo (SP)

Atual bicampeão brasileiro, o Palmeiras prepara o terreno para repetir o roteiro de 2023, quando o Botafogo liderou o Campeonato Brasileiro em grande parte, mas quem ficou com a taça foi o Verdão após tirar 14 pontos de desvantagem para o rival carioca.

O Palmeiras tem, além do bom momento, os números ao seu lado na disputa pelo tricampeonato. A equipe é vice-líder da competição com 60 pontos, apenas um ponto atrás do Botafogo.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), são do Verdão as maiores chances de gritar campeão no final da temporada.

De acordo com os matemáticos, o clube paulista tem 49,4% de probabilidade de ser o campeão brasileiro este ano. Já o Botafogo aparece com 43% de chances.

Terceiro colocado com 56 pontos, o Fortaleza ostenta 6,3% de probabilidade de ser campeão brasileiro nesta temporada.

O time cearense, inclusive, é o próximo adversário do Palmeiras. O time volta a campo no sábado (26), às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem perder há dez jogos, o Palmeiras quer tomar a liderança do torneio nesta rodada aproveitando que o Botafogo ainda está na briga pelo título da Libertadores e tem jogo difícil contra o Red Bull Bragantino, também neste sábado, fora de casa.