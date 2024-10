Palmeiras se blinda de investidas da Europa e aposta em projeto esportivo

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso e Vitor Coelho Palhares • Publicada em 23/10/2024 - 04:45 • São Paulo (SP)

O projeto vitorioso que o Palmeiras vem colocando em prática ano após ano deve seguir na mesma linha em 2025. Isso porque a diretoria alviverde quer manter a soberania no continente visando novas conquistas e não pretende negociar os principais nomes do elenco antes da disputa do Super Mundial, torneio previsto acontecer a partir de julho do ano que vem.

Com o elenco não tão extenso, mas com peças precisas e pontuais, vários jogadores vêm despertando o interesse de clubes mundo afora, principalmente os mais jovens, como é o caso de Endrick e Estêvão, que foram vendidos para Real Madrid e Chelsea, respectivamente.

E a linha de raciocínio do Palmeiras é justamente essa: só negociar seus principais nomes mediante a pagamento da multa rescisória - altíssimas, por sinal. Além disso, o foco da diretoria é manter a base da equipe até a disputa do Super Mundial, como é o caso de Estêvão.

Em junho, o camisa 41 foi contratado pelo Chelsea, em operação que pode chegar a R$ 61,5 milhões de euros (cerca de R$ 360 milhões) - sendo 45 milhões de euros fixos e 16,5 milhões em metas. A joia completará 18 anos no final de abril, mas só vai para o futebol inglês após a disputa da competição internacional.

Outros nomes que se destacam nesta temporada aparecem no radar de clubes internacionais, mas o Palmeiras não pretende liberar ninguém até o a disputa do torneio. O volante Richard Ríos é um deles, principalmente após as ótimas apresentações na Copa América, pela Seleção da Colômbia. Prevendo que poderia perder o jogador, o Verdão se precaveu, renovou o contrato e colocou a multa em R$ 615 milhões.

Raphael Veiga é um dos pilares do time nos últimos anos. A multa para retirar o camisa 23 do Palmeiras está fixada em 60 milhões de euros (R$ 369 milhões na cotação atual) para clubes do exterior. Em fevereiro de 2023, a diretoria alviverde adquiriu mais 20% dos direitos econômicos e, agora, totaliza 85% dos direitos do meia. O contrato do camisa 23, por sua vez, é válido até o fim de 2026.

Indiscutivelmente, o Palmeiras está valorizado no exterior e frequentemente é alvo de grandes investidas. Reserva imediato do time comandado por Abel Ferreira, Vitor Reis também é cria da base e vem sendo moritorado. Ele apareceu na lista do jornal inglês The Guardian e está entre os 60 atletas mais promissores do mundo, chegando a receber ofertas de 20 milhões de euros (R$ 122,5 milhões na cotação atual). O clube paulista se recusou a negociá-lo e acredita que o jogador vale, pelo menos, 30 milhões de euros.

Na atual temporada, o Verdão venceu o Campeonato Paulista e tem grandes chances de conquistar o tricampeonato brasileiro. Após ser eliminado das Copas, o time vem em uma sequência avassaladora no Brasileirão, vencendo sete dos últimos oito jogos que disputou. Além disso, tirou a diferença para o líder Botafogo, que agora é de apenas um ponto.