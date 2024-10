Palmeiras elimina o Botafogo e está na final do Brasileirão sub-17

Palmeiras e Botafogo disputaram partida de volta no Candindé (Foto: Henrique Lima / BFR)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 17:03 • São Paulo (SP)

O Palmeiras está classificado à final do Brasileirão sub-17. A equipe alvinverde voltou a derrotar o Botafogo nesta terça-feira (22), por 2 a 1, no Estádio do Canindé, após vitória por 1 a 0 na partida de ida. Agora, o atual bicampeão do torneio irá defender o título contra o vencedor do confonto entre Fluminense e Santos.

Como foi o jogo entre Palmeiras e Botafogo?

Em desvantagem após o resultado da ida, o Alvinegro buscou pressionar o adversário desde o início, mesmo fora de casa. A estratégia deu resultado, e Waldemir abriu o placar para o Botafogo aos 23 minutos. No entanto, dez minutos depois, o zagueiro Yudi foi expulso por atingir o rosto de Murilo e deixou o Glorioso em desvantagem numérica.

Assim, o Alviverde assumiu o controle da partida e rapidamente reagiu. Antônio marcos, aos 38', e Murilo, aos 42', viraram o placar para os mandantes. Com dois gols de vantagem no agregado e um jogador a mais em campo, o Palmeiras administrou o resultado no segundo tempo e garantiu vaga na final do Brasileirão sub-17.

Jogadores do Palmeiras celebram gol contra o Botafogo pelo Brasileirão sub-17 (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

O que vem por aí?

O Verdão chega à decisão do campeonato pelo terceiro ano consecutivo, após ter sido campeão em 2022 e 2023. O adversário do Palmeiras sai do vencedor do confronto entre Fluminense e Santos, que se enfrentam em jogo de volta nesta quarta-feira (23), às 15h (de Brasília), na Vila Belmiro. Na ida, empate em 2 a 2 no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.