Palmeiras domina torneio juvenil e reforça ‘potência’ nas categorias de base

O Palmeiras conquistou títulos em quatro categorias da Sanca Cup 2025, disputada em São Carlos, no interior de São Paulo. Realizado no final de semana, os times Sub-10, Sub-11, Sub-12 e Sub-13 do Verdão venceram as competições que disputaram.

No Sub-10, o clube alviverde bateu o LG Sports na decisão por 5 a 0. Em toda a campanha, o Palmeiras venceu sete partidas, marcou 68 gols e foi vazado apenas duas vezes. No Sub-11, o resultado foi ainda mais significativo, 9 a 0 contra o Chute Mais Bauru Jaú na final, com 100% de aproveitamento.

A equipe Sub-12 do Palmeiras superou o RB Bragantino na final por 1 a 0, encerrando a campanha com seis vitórias, uma derrota e impressionantes 31 gols marcados. Já o Sub-13 do Verdão brilhou ao vencer todos os sete jogos que disputou, incluindo o triunfo por 3 a 1 sobre o BS Soccer na decisão.

Potência na base

Nos últimos anos, o Palmeiras se tornou um dos maiores vendedores do futebol brasileiro. Em 2022, O atacante Endrick foi vendido por 35 milhões de euros mais bônus que poderiam elevar o valor para 72 milhões de euros.

No último ano, Estêvão, um dos atuais craques da equipe, foi negociado com o Chelsea por 61,5 milhões de euros. Nesta janela, o zagueiro Vitor Reis foi vendido ao Manchester City por 37 milhões de euros. As transações renderam cerca de R$ 170,5 milhões (R$ 1 bilhão) aos cofres palestrinos.

Em campo, os resultados também apareceram. O Palmeiras conquistou o título da Copinha em 2022 e 2023, um feito inédito na história do clube, reafirmando o potencial das Crias da Aacademia.