Reforço uruguaio é novidade em atividade do Palmeiras

Nesta segunda-feira (27), Abel Ferreira comandou uma atividade na Academia de Futebol, e o Palmeiras encerrou a preparação para o confronto contra o RB Bragantino, válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O treinamento contou com a participação de Emiliano Martínez, o reforço recém-chegado ao Verdão.

Abel Ferreira promoveu uma atividade tática visando aprimorar as movimentações do time nas partidas. O treino contou com dinâmicas de movimentações no campo ofensivo, que partiam do meio do campo e das laterais. No fim, os jogadores fizeram uma atividade de finalização.

A partida será realizada no Allianz Parque, às 19h30 (de Brasília). Atualmente o Palmeiras é o segundo colocado do Grupo D do torneio, com sete pontos, e quer se aproximar do São Bernardo, o líder da chave.

Emiliano Martínez participou do último treino do Palmeirasa antes do confronto contra o RB Bragantino

Novidades no Palmeiras

Abel Ferreira tem promovido novidades nos primeiros jogos do Campeonato Paulista. Na derrota contra o Novorizontino, Facundo Torres, um dos reforços para a temporada, foi titular no ataque do Verdão e marcou o seu primeiro gol.

O atacante Paulinho, outra importante contratação para a temporada, segue em recuperação de uma lesão na tíbia da perna direita e ainda não fez sua estreia no Campeonato Paulista. Já Emiliano Martínez, reforço vindo do Midtjylland, da Dinamarca, foi anunciado na última sexta-feira (25) e participou do treinamento com o elenco. O jogador é mais uma opção do técnico português para reforçar o meio.