Sem Allianz Parque à disposição, Palmeiras se prepara para voltar à Arena Barueri

Última vez que o Palmeiras jogou em Barueri, goleada sobre a Ponte Preta (Foto: Fábio Menotti/ Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 10/04/2024 - 13:08 • São Paulo

Após voltar para o Allianz Parque e vencer tanto a semifinal do Paulista, quanto a grande final de garantiu o tricampeonato estadual ao Palmeiras, o time de Abel Ferreira se prepara para voltar para Barueri mais uma vez.

Por conta de shows que serão realizados na casa do Verdão, nestes próximos dois meses, a diretoria alviverde já bateu o martelo de que mandará três rodadas do Brasileirão 2024 na Arena Barueri.

Os jogos contra Internacional (2ª rodada), Athletico-PR (6ª rodada) e Vasco (8ª rodada), serão realizados na segunda casa alviverde que já foi utilizada pelo Verdão por cinco jogos neste ano.

O aproveitamento do Verdão atuando por lá é ótimo e neste ano foram quatro vitórias e somente um empate atuando em Barueri.

Apesar da frustração da torcida que terá que sair do Allianz Parque mais uma vez, pelo menos no duelo diante do Flamengo, pela terceira rodada, o jogo está confirmado no novo Palestra Itália.

Além do prejuízo esportivo de atuar longe do Allianz Parque, o prejuízo financeiro é alto para os cofres do alviverde imponente, que deixa de faturar milhões de reais por conta da diferença da bilheteria.