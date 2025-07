O Mundial de Clubes da Fifa já ficou para trás e, após alguns dias de folga, a delegação do Palmeiras já retornou aos treinos para dar início à preparação para o retorno dos campeonatos que disputa atualmente: Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil.

O torneio internacional, no entanto, serviu para deixar o técnico Abel Ferreira em alerta sobre o desempenho de seus jogadores. Alguns deles saem da competição ainda mais valorizados, como é o caso do volante Richard Ríos e do lateral-esquerdo Piquerez.

Outros, por sua vez, deixaram um pouco a desejar durante a trajetória do Verdão até as quartas de final, quando acabou eliminado pelo Chelsea, por 2 a 1. O centroavante Vitor Roque passou em branco durante todo o Mundial, mas apesar disso, continua com a confiança do treinador, que chegou a comentar sobre seu desempenho em coletiva e o quanto ele é importante para "fazer o trabalho sujo" para cansar os adversários.

Assédio europeu em Richard Ríos

O futuro do colombiano pode ser a Roma, da Itália. Isso porque o clube italiano prepara uma proposta de 30 milhões de euros (o equivalente a R$ 192 milhões na cotação atual) pelo jogador, segundo informação do jornal Gazzetta dello Sport. Apesar disso, nenhuma oferta oficial chegou ao Palmeiras e, portanto, não há negociação em andamento neste momento.

Apesar do alto valor em jogo, a multa rescisória do colombiano com o clube paulista é muito superior: 100 milhões de euros (cerca de R$ 639 milhões).

Abel Ferreira precisará mexer na equipe

O treinador alviverde perdeu peças de ataque durante o Mundial, como Estêvão, que agora pertence ao Chelsea, e Paulinho, que passará por uma nova cirurgia na canela direita na próxima semana. Mesmo com as baixas o Verdão não demorou para ir ao mercado buscar reposição, e contratou o atacante paraguaio Ramón Sosa, que atua pelo lado esquerdo do campo e tem características que agradam o treinador, como a velocidade e poder de drible.

Dessa forma, como saiu do torneio com os cofres cheios, já que embolsou R$ 216,8 milhões em premiações, já usou parte do dinheiro para contratar o primeiro reforço, que custou R$ 80 milhões (há um valor extra de bônus por metas a serem atingidas).

Por fim, como o próprio treinador já havia dito antes da disputa do campeonato, o Palmeiras iria buscar a taça ainda que tivesse cerca de 10% de chances. Apesar dela não ter vindo, o balanço financeiro acabou positivo, o que pode ser favorável no decorrer da temporada, principalmente se nenhum jogador considerado titular for negociado neste período.