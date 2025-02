Jornalista analisa gol anulado em Palmeiras x Botafogo-SP: ‘Não marcaria falta’

O primeiro tempo de Palmeiras x Botafogo-SP contou com um lance polêmico no Allianz Parque, nesta quinta-feira (20). Aos 23 minutos, Marcos Rocha roubou uma bola no ataque e encobriu o goleiro para abrir o placar. O árbitro assinalou o gol, mas foi chamado ao VAR e reverteu a decisão por uma falta cometida pelo lateral. Comentarista da TNT, Mauro Beting analisou o lance.

- Tem o braço, mas eu não marcaria falta. Na Europa, talvez nem se discutisse esse lance. No Brasil, dá para discutir, mas eu não marcaria. É braço para empurrar nesse nível, um jogador desse porte? É um lance bastante discutível. Esse é o típico lance que ninguém pode falar: "Errou, é roubo". É um lance discutível, entendo quem marcaria, mas eu não marcaria a falta - analisou Beting.

Minutos após o gol do Palmeiras, o Botafogo-SP abriu o placar, com o centroavante Alexandre Jesus. Na sequência, o jovem Estevão fez uma grande jogada e empatou a partida. O Alviverde precisa vencer o duelo para seguir vivo no Paulistão. A equipe de Abel Ferreira começou a rodada na terceira posição do Grupo D, com 17 pontos. São Bernardo e Ponte Preta lideram a chave, com 22.