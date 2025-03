“Estou pronto”, diz Vitor Roque após realizar exames médicos no Palmeiras

Um dos reforços mais badalados desta janela de transferências do futebol brasileiro, o atacante do Palmeiras Vitor Roque conheceu nesta terça-feira (04) a Academia de Futebol.

Contratado na última sexta-feira (28), o jogador chegou ao Brasil nesta segunda (04) para fazer exames médicos. Ele foi comprado junto ao Barcelona e assinou vínculo até o fim de 2029.

Após testes físicos e clínicos com o Núcleo de Saúde e Performance, o reforço alviverde falou da expectativa para a temporada.

'Estou muito feliz de estar aqui. A estrutura é incrível, era o que eu imaginava pelo tamanho do clube. A expectativa é muito boa pelos desafios do ano. Espero ajudar ao máximo junto dos meus companheiros e conquistar grandes coisas, que é o mais importante para todos nós. Desde o acerto, eu estava muito ansioso de chegar aqui o mais rapidamente possível. Graças a Deus, deu tudo certo e estou muito feliz e motivado' - afirmou o novo palestrino.

O jovem de 20 anos estava no Real Bétis, da Espanha, por empréstimo e já se imaginou em campo pelo novo clube. Roque foi inscrito no Campeonato Paulista após a classificação do Verdão para a semifinal.

-Estou bem, vinha treinando e jogando normalmente. Agora é me integrar aos meus companheiros e, se o professor precisar, estou pronto -, afirmou o novo atacante.

O próximo compromisso do Palmeiras será na segunda-feira (10) contra o São Paulo, às 21h35, no Allianz Parque, pela semifinal do torneio estadual.

Novo reforço do Palmeiras, Vitor Roque já está inscrito no Campeonato Paulista. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Amizade com Endrick:

Vitor ganhou destaque no futebol brasileiro com a camisa do Athletico Paranaense e se tornou amigo da Cria da Academia Endrick, atualmente no Real Madrid, da Espanha.

-Falei com o Endrick e ele me desejou boa sorte. É um moleque que eu torço muito. Nós só nos enfrentamos e agora estar aqui no Palmeiras, onde ele fez tanta história, é um motivo de muita alegria para mim- explica o atleta.

Tigrinho?

Por fim, o sexto reforço alviverde para 2025 (depois de Bruno Fuchs, Micael, Emi Martínez, Paulinho e Facundo Torres) explicou o apelido de Tigrinho.

-Eu tinha homenageado, com gols, minha mãe, minha irmã e um amigo e, então, meu pai pediu um para ele também. Aí, como o apelido dele desde a infância sempre foi Tigrão, e o meu, por consequência, Tigrinho, por ser filho dele, eu fiz a comemoração e pegou- ressaltou Vitor Roque.

Carreira:

Formado nas categorias de base do América-MG e do Cruzeiro (clube pelo qual estreou profissionalmente em 2021), Vitor Roque foi comprado pelo Athletico-PR em 2022 – naquele ano, fez sete gols em 36 partidas. Já em 2023, ajudou o clube curitibano na conquista do título estadual e na campanha do vice da Libertadores, terminando a temporada com 21 bolas na rede e oito assistências.

O faro de gol e a precocidade chamaram a atenção de alguns dos maiores times da Europa, entre eles o Barcelona, que o contratou em julho de 2023.

Apresentado à equipe catalã no começo de 2024, o Tigrinho disputou 16 partidas e marcou duas vezes. Emprestado ao Bétis, da Espanha, em agosto do ano passado, marcou sete gols em 33 confrontos válidos pela temporada atual.

O atacante acumula convocações para as Seleções Sub-20 e Sub-23 do Brasil. Em 2023, foi chamado pela primeira vez para defender a Seleção Brasileira principal e participou do amistoso contra o Marrocos.