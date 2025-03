Maior contratação na história do futebol brasileiro, Vitor Roque trocou o Barcelona pelo Palmeiras. O esforço do clube catalão foi grande, visto que o atacante estava emprestado ao Real Bétis, e para que seu retorno ao Brasil fosse permitido, a Fifa precisou intervir. Mas, além dos 25 milhões de euros (R$ 153 milhões), o que o Barça ganha com isso? A resposta é simples: a garantia de contar com Lamine Yamal por muitos anos.

Ao vender Vitor Roque, o Barcelona, que lida com crise financeira, consegue um respiro para equilibrar suas contas. Além de obter um retorno com a venda, os Culés também diminuem sua folha salarial. Neste sentido, consegue inscrever novos contratos sem ir contra às regras de fair play financeiro de LaLiga - uma das mais severas do mundo.

Com caminho livre para inscrever novos contratos, o Barcelona pode acertar a renovação de Lamine Yamal, joia de 17 anos do clube. Atualmente ele possui contrato até junho de 2026 e, por isso, desperta o interesse de grandes clubes europeus. O jornal 'Marca' indica que, com o sinal verde, a intenção do Barça é de renovar com Yamal até 2030.

Yamal e Vitor Roque dividiram vestiário no Barcelona por apenas alguns meses. Mesmo contratado com status de grande promessa, o brasileiro não conseguiu vingar na equipe catalã. Lamine, por sua vez, não só atingiu o que era esperado, como também superou as expectativas e vem sendo um dos protagonistas do time. São 11 gols e 15 assistências em 35 partidas da temporada.

Lamine Yamal quer sair do Barcelona?

Em meio ao interesse do multimilionário Paris Saint-Germain, Lamine Yamal já deixou claro que pretende passar muitos anos defendendo a camisa do Barcelona. A oferta do PSG foi recorde: 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,5 bilhão).

- Oferta do Paris? Eu, pessoalmente, não recebo nenhuma oferta. Mas mesmo que eles chegassem a alguém do meu círculo, eles não me contariam. Eu tenho um contrato, não acho que seja possível eu ir para outro clube. Eu amo o Barça - disse recentemente ao 'Mundo Deportivo'.