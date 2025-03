Estêvão fala sobre marcação dobrada e exalta Neymar: ‘Maior referência’

O atacante Estêvão é um dos principais jogadores do Palmeiras nas últimas duas temporadas. O bom desempenho do garoto fez com que comparações com Neymar surgissem. Nesta sexta-feira (28), durante a premiação do Campeonato Paulista, o jogador deixou um recado ao craque do Santos.

Pelo Instagram, Estêvão apontou Neymar como sua maior inspiração na carreira.

- Maior referência no futebol - disse Estêvão em foto ao lado de Neymar.

Assim como aconteceu com Neymar em sua primeira passagem pelo Santos, Estêvão vem enfrentando marcações fortes e, muitas vezes, duplicadas, para que os adversários consigam controlar o jogador. Na zona mista da premiação, o camisa 41 falou sobre o tema.

- Eu acho que, se estão dobrando, é porque tem alguma coisa (risos). Então, são coisas do jogo, não controlamos se o adversário vai marcar com um ou dois. Não controlamos. Mas, independente do que seja, estamos prontos para dar o melhor, independente de ser individual ou dupla - disse a joia do Palmeiras.

Estêvão, atacante do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Estêvão entre os Craques do Paulistão

O jogador do Palmeiras esteve na seleção dos melhores do campeonato ao lado dos companheiros Murilo e Richard Ríos. Pelo torneio, Estêvão disputou 14 partidas e marcou cinco gols.

Seleção do Paulistão

Goleiro: Hugo Souza (Corinthians)

Lateral-direito: Matheuzinho (Corinthians)

Zagueiro: Arboleda (São Paulo)

Zagueiro: Murillo (Palmeiras)

Lateral-esquerdo: Escobar (Santos)

Meia: Richard Ríos (Palmeiras)

Meia: André Carillo (Corinthians)

Meia: Lucas Moura (São Paulo)

Atacante: Estêvão (Palmeiras)

Atacante: Guilherme (Santos)

Atacante: Yuri Alberto (Corinthians)

Melhor Treinador: Ramón Díaz (Corinthians)