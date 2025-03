Depois de um mês de preparação com a nova comissão técnica, o Botafogo volta a campo neste domingo (30), contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela primeira rodada do Brasileirão. Apesar de enfrentar o vice-campeão da última temporada, o duelo traz boas lembranças ao torcedor, que almeja uma volta por cima do time alvinegro.

Com grande investimento de ambas as partes, os duelos entre Botafogo e Palmeiras se tornaram um dos principais embates do futebol brasileiro nos últimos anos. Entre disputa por títulos e confrontos decisivos, o Alvinegro ressignificou a derrota de virada para o Alviverde em 2023, e desde então, não sabe mais o que é perder para a equipe paulista.

Disputa pelo topo

Em 2024, foram quatro partidas: três vitórias, um empate e uma classificação. O primeiro foi válido pela 17ª rodada do campeonato nacional. Na ocasião, as equipes estavam empatadas com 33 pontos, e o vencedor do duelo ser isolaria na liderança do Brasileirão. Com gol de Tiquinho Soares, o Glorioso venceu por 1 a 0 no Nilton Santos e se firmou no topo da tabela.

Classificação na Libertadores

O duelo seguinte foi pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A derrota para o Bahia no jogo de volta das oitavas de final, na semana anterior, resultou em uma eliminação precoce da equipe de Artur Jorge do mata-mata nacional. Como se não bastasse, perdeu a partida seguinte contra o Juventude, pelo Brasileirão. Esses tropeços foram suficientes para aflorar os ânimos para a partida, até então, mais decisiva do ano: o duelo eliminatório contra o Palmeiras, algoz de 2023.

Apesar da tensão no extracampo, dentro das quatro linhas não houve mistério: 1 a 0 no placar e a vantagem para decidir a classificação fora de casa. Mas, em seguida, houve o estopim da boa fase alvinegra: goleada por 4 a 1 em cima do Flamengo, festa no Nilton Santos, e mais um "fantasma" deixado para trás no tapetinho. O jogo seguinte foi para testar o coração do botafoguense. Decisão das oitavas de final no Allianz Parque, 2 a 2 no placar, com um gol anulado no último minuto e classificação confirmada no estádio alviverde.

Retomada da liderança

A reta final do Brasileirão acabou ficando mais emocionante do que esperava. Depois de três empates seguidos (Cuiabá, Atlético-MG e Vitória) do Glorioso e uma arrancada da equipe paulista, o Botafogo perdeu o topo da tabela, mas o duelo seguinte seria justamente contra o líder Palmeiras, no Allianz Parque, em partida que antecederia a final da Libertadores.

Apesar dos tropeços recentes e da decisão fora de casa, o elenco alvinegro não sentiu dificuldade. Vitória de 3 a 1 sobre o adversário direto, liderança retomada e chave virada para a disputa do jogo mais importante da história do clube. Esse, todos lembram como terminou. Placar repetido no Monumental de Núñez e o Botafogo retornou ao Rio de Janeiro como campeão da América em cima do Atlético-MG.

Agora, o time comandado por Renato Paiva pode aproveitar o confronto contra o rival na primeira rodada para virar a página depois de um início de temporada aquém do esperado. Com a derrota na Supercopa, Recopa Sul-Americana e eliminação precoce no estadual, o Botafogo busca seguir a mística para embolar em uma boa fase em 2025. A bola,entre o vice e o atual campeão nacional, rola a partir das 16h (de Brasília).