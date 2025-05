Narrador se surpreende com gol perdido por Vitor Roque, do Palmeiras: ‘Inacreditável’

O atacante Vitor Roque, do Palmeiras, perdeu uma grande chance de gol no jogo desta quarta-feira (7), contra o Cerro Porteño, na Libertadores. O narrador Rogério Vaughan, da ESPN, se surpreendeu com a chance desperdiçada pelo jogador do Alviverde e classificou o lance como "inacreditável".

- Vitor Roque! Inacreditável o gol que perdeu o Vitor Roque! Era para fazer o 2 a 0. Era ele, a bola e o goleiro. Teve a chance de parar, olhar e pensar… Perdeu um gol escancarado - narrou Vaughan.

O lance envolvendo o atacante alviverde aconteceu aos 44 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, o camisa 9 desarmou o zagueiro adversário e saiu livre em direção ao gol. Ao se aproximar do goleiro Martín Arias, Vitor Roque tinha duas opções: tocar para Estevão ou finalizar.

Veja o lance: