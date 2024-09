Foto: Jhony Pinho/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 07/09/2024 - 10:34 • São Paulo (SP)

O jovem atacante Estêvão, do Palmeiras, realizou mais um sonho: vestir a camisa da Seleção Brasileira. Na vitória do Brasil sobre o Equador, na noite desta sexta-feira (6), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o jogador de 17 anos se tornou o quinto atleta mais jovem a atuar com a camisa verde e amarela em toda a história. Apenas Pelé, Edu, Coutinho e Endrick estão à frente.

- Fiquei muito feliz de estrear pela Seleção. É um sonho de criança meu e da minha família. Fico feliz de estrear com vitória. A gente deu nosso melhor e vai buscar cada dia mais. Hoje foi um grande passo, seguimos firmes nas Eliminatórias - afirmou Estêvão, após a vitória do Brasil sobre o Equador.

Na partida realizada em Curitiba, Estêvão entrou em campo aos 17 minutos do segundo tempo, na vaga de Luiz Henrique. A estreia pelo Brasil aconteceu nove meses depois de sua primeira partida como profissional do Verdão.

Com 17 anos e 135 dias de vida, Estêvão desbancou nomes como Neymar e Ronaldo Fenômeno nesta lista de mais jovens a estrearem com a Amarelinha.

Veja a lista dos cinco mais jovens:

Pelé: 16 anos e 257 dias (1957)

Edu: 16 anos e 303 dias (1966)

Coutinho: 17 anos e 28 dias (1960)

Endrick: 17 anos e 118 dias (2023)

Estêvão: 17 anos e 135 dias (2024)