Estêvão destaca reviravolta do Palmeiras e fala sobre sua relação com o clube

O Palmeiras está novamente na semifinal do Campeonato Paulista. Neste sábado (1), o Verdão venceu o São Bernardo por 3 a 0, no estádio Primeiro de Maio, no ABC Paulista. Flaco López e Estêvão, duas vezes, marcaram os gols da vitória. O jovem atacante foi o grande destaque da partida.

— Fico muito feliz em ajudar o Palmeiras a avançar de fase, fomos resilientes, viemos de uma situação difícil, mas agora conseguimos classificar, conquistamos uma vitória importante contra um time muito difícil e eu só tenho a agradecer — disse o jogador em entrevista à "Cazé TV"

O atacante chegou a cinco gols na competição estadual e empatou na artilharia do Palmeiras com o meia Mauricio, que se recupera de uma luxação no ombro. Estêvão é um dos destaques do clube nas últimas duas temporadas.

Acertado com o Chelsea, Estêvão deixará o Verdão após a disputa do Super Mundial de Clubes da Fifa, que será realizado nos Estados Unidos, em julho. O atacante declarou que busca aproveitar o tempo restante no Palmeiras para retribuir o carinho dos torcedores.

— A sensação é de retribuir tudo o que o Palmeiras me deu, eu posso fazer isso dentro de campo. Eu me esforço em cada jogo, às vezes não dá em um jogo, mas posso em outro com assistências, marcando gols, correndo, eu fico muito feliz com essa gratidão que eu tenho pelo Palmeiras — falou o atleta palmeirense.

Estêvão foi o destaque do Verdão na vitória sobre o São Bernardo (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Próximo jogo

A semifinal do Paulistão será no próximo final de semana. O Palmeiras aguarda os outros jogos das quartas de final para descobrir o adversário da próxima fase. Os confrontos são definidos através da classificação geral do torneio, o Verdão é atualmente o segundo colocado e o único adversário que não pode enfrentar é o Corinthians.