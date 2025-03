Torcedores criticam preço de Vitor Roque, do Palmeiras, no Cartola

O fantasy game Cartola FC anunciou o preço de alguns jogadores que vão disputar o Campeonato Brasileiro. Vitor Roque, anunciado pelo Palmeiras, está entre os atletas que os fãs do fantasy game já podem começar a fazer as contas para escalar. O atacante vai custar 15 "cartoletas" e a precificação não agradou à maioria dos jogadores

A abertura oficial do mercado está datada para o dia 11 de março, 18 dias antes da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, jogadores como Léo Jardim ($12), Danilo ($13) e Vitor Roque ($15) já tem seu preço definido.

Assim que o anúncio foi feito, os torcedores criticaram a decisão:

"Mercado inflacionado 🤡", comentou um usuário do X

"Até o mercado do cartola subiu o preço???", desabafou um jogador do game.

Vitor Roque é a compra mais cara da história do futebol brasileiro

Depois da ida precoce para a Europa, quando foi comprado pelo Barcelona, Vitor Roque está de volta ao Brasil. O "Tigrinho" optou por rescindir seu empréstimo com o Real Bétis para se tornar jogador do Palmeiras. A negociação custou 25 milhões de euros (R$ 153,17 milhões) aos cofres do Verdão, com a possibilidade de mais cinco milhões de euros (R$ 30,63 milhões) caso metas sejam atingidas.

Vitor Roque volta ao Brasil para jogar no Palmeiras (Foto: Reprodução/Real Bétis)

"Tigrinho" está inscrito no Paulistão

O Palmeiras promoveu, na tarde desta sexta-feira (28), três mudanças na lista de inscritos no Campeonato Paulista antes das quartas de final.

A maior contratação da história do futebol brasileiro, Vitor Roque assumiu a vaga do atacante Rony, que se transferiu para o Atlético-MG. Já os zagueiros Bruno Fuchs e Micael entraram nos lugares de Zé Rafael e Caio Paulista.