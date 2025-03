Palmeiras goleia o São Bernardo com show de Estêvão e avança no Paulistão

O Palmeiras venceu o São Bernardo por 3 a 0 e avançou para as semifinais do Campeonato Paulista. Estêvão foi o grande destaque da partida com dois gols, Flaco López completou o placar a favor do Verdão neste sábado (1), no Estádio Primeiro de Maio, no ABC Paulista.

O resultado afastou de vez a zebra do Palmeiras no Paulistão. O clube garantiu vaga no mata-mata somente na última rodada da primeira fase, mas prova que cresceu na reta final e é um dos favoritos para a conquista do tetra.

Como foi o jogo?

O Palmeiras começou a partida sufocando o São Bernardo, apostando em uma pressão na saída do adversário e teve mais posse de bola que o adversário. As principais chances do Verdão foram criadas com Estêvão, que desde o início deu mostras que teria uma grande noite.

Melhor no duelo, o Palmeiras abriu o placar aos 15 minutos. Estêvão acertou um lindo chute de fora da área no ângulo e marcou um golaço. Em vantagem, o Verdão seguiu no ataque e o jovem desequilibrou mais uma vez. Nos acréscimos, o atacante ampliou após boa jogada individual e finalização de fora da área no canto.

Os mandantes voltaram para a etapa final com mais iniciativa e chegou a ter oportunidades com arremates de fora da área com Léo Jabá, mas a noite era mesmo do Verdão. Estêvão ficou perto de marcar o hat-trick, mas parou no goleiro Alex Alves.

Aos 12 minutos, Richard Ríos fez boa jogada pela direita, cruzou, o goleiro afastou mal e Flaco López só teve a missão de escorar de cabeça para ampliar a vantagem do Palmeiras. Estêvão marcou o quarto ao driblar o goleiro, mas a arbitragem assinalou impedimento na origem da jogada.

O São Bernardo seguiu insistindo por um gol de honra, mas o Verdão conseguiu dominar o confronto e pouco sofreu no fim do jogo. O Palmeiras acabou com a vitória e com a vaga assegurada para a disputa das semifinais.

Estêvão foi decisivo para a vitória do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O que vem por aí?

A semifinal do Paulistão será no próximo final de semana. O Palmeiras aguarda os outros jogos das quartas de final para descobrir o adversário da próxima fase. Os confrontos são definidos através da classificação geral do torneio, o Verdão é atualmente o segundo colocado e o único adversário que não pode enfrentar é o Corinthians.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO 0 X 3 PALMEIRAS

QUARTAS DE FINAL - JOGO ÚNICO - CAMPEONATO PAULISTA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025, às 21h35 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo (SP)

🥅 Gols: Estêvão (15'/1ºT) (0-1); Estêvão (46'/2ºT) (2-0); Flaco López (12'/2ºT) (3-0)

🟨 Cartões amarelos: Marcos Rocha (PAL); Matheus Salustiano (SBE)

🔴 Cartão vermelho:

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO BERNARDO (Técnico: Ricardo Catalá)

Alex Alves; Hugo Sanches, Helder, Matheus Salustiano e Augusto (Foguinho); Pará, Emerson Santos (Lucas Rian) e Lucas Lima; Romisson, Léo Jabá (Lucas Tocantins) e Guilherme Queiroz (Fabrício Daniel)

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Murillo, Micael (Bruno Fuchs) e Vanderlan; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos e Raphael Veiga; Facundo Torres (Mayke), Estêvão (Felipe Anderson) e Flaco López (Thalys)