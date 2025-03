Escalações de São Bernardo x Palmeiras: Abel Ferreira promove estreia de reforço

O Palmeiras está escalado para o confronto contra o São Bernardo, neste sábado (1), às 20h30 (de Brasília), pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Abel Ferreira escalou o Verdão com força máxima para o confronto no estádio Primeiro de Maio, no ABC Paulista.

O treinador não poderá contar com o zagueiro Gustavo Gómez, que se recupera de uma lesão muscular na coxa direita, e os meias Mauricio, que se trata de uma luxação no ombro direito.

Por outro lado, Abel Ferreira conta com os retornos do zagueiro Murillo, que cumpriu suspensão na vitória contra o Mirassol, e o meia Felipe Anderson, que se recuperou de uma pubalgia e será opção do treinador.

A novidade na escalação é a estreia do zagueiro Micael. O jogador de 24 anos foi anunciado no último sábado (22), e faz a sua primeira partida pelo Verdão após uma semana. O atleta defendia o Houston Dynamo, dos Estados Unidos.

Micael foi apresentado na última sexta-feira (28) (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Escalação do Palmeiras

O time do Palmeiras que vai a campo contra o São Bernardo tem: Weverton; Marcos Rocha, Murillo, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Facundo Torres, Estêvão e Flaco López.

Treinado por Marcio Zanardi, o São Bernardo entra em campo com: Alex Alves; Hugo Sanches, Helder, Matheus Salustiano e Augusto; Pará, Emerson Santos e Lucas Lima; Romisson, Léo Jabá e Guilherme Queiroz.

Decisão

O São Bernardo é o mandante da partida por ter feito melhor campanha na primeira fase. As equipes tiveram os mesmos 23 pontos no Grupo D, mas a equipe do ABC Paulista leva vantagem no número de vitórias, 7 contra 6 do Verdão.

Apesar do mando, o clube do ABC Paulista não possui vantagem do empate. Em caso de igualdade no placar, a decisão será nas penalidades.