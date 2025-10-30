ESPN prepara super transmissão para Palmeiras x LDU; confira equipe
Emissora prepara mais de 10 horas de conteúdo ao vivo
Nesta quinta-feira (30), o Palmeiras recebe a LDU no Allianz Parque, precisando reverter uma larga desvantagem de 3 a 0. A LDU Quito, por sua vez, defende a vantagem conquistada em Quito e busca repetir o feito de 2008, quando chegou na final e conquistou a Libertadores. Para o confronto decisivo, a ESPN prepara uma super transmissão, com mais de 10 horas de conteúdo ao vivo.
Onde assistir Plameiras x Ldu?
A partida terá transmissão pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
📺Equipe de transmissão da ESPN para Palmeiras x LDU
A ESPN e o Disney+ transmitirão o confronto ao vivo, com uma cobertura especial de mais de 10 horas de programação. A transmissão inclui o Live Pré-Jogo diretamente do estádio palmeirense, o Campinho Virtual Libertadores às 20h30 e a partida a partir das 21h15.
A narração ficará por conta de Rogério Vaughan, com comentários de Paulo Calçade e Zinho. O recurso Multicam estará disponível das 21h20 às 23h30, enquanto o Sidecast será transmitido no YouTube com Edu Elias e Celso Ardengh.
Allianz Parque se prepara para noite em busca de virada histórica
Assim como em outras oportunidades, o elenco alviverde treinou no Allianz Parque na véspera do próximo compromisso. Desta vez, porém, a torcida do Palmeiras marcou presença nos arredores do estádio e fez uma grande festa, especialmente na saída da delegação rumo à Academia de Futebol.
