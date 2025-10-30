menu hamburguer
Após classificação, Flamengo provoca rivais do Rio: 'Sabe por que?'

Empate contra o Racing garantiu vaga na final

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/10/2025
08:08
Flamengo Racing Libertadores
imagem cameraJogadores do Flamengo celebrando classificação (Foto: JUAN MABROMATA/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo viajou até a Argentina para buscar sua classificação para a final da Libertadores. A vaga veio após empatar com o Racing em 0 x 0, e ficar com a vantagem no lacar agregado graças ao resultado construído no Maracanã. Para comemorar o feito, o clube utilizou suas redes sociais para provocar seus principais rivais estaduais.

Conheça a expressão utilizada pelo Flamengo para provocar Vasco, Fluminense e Botafogo:
💨"Ligar o secador" é uma gíria brasileira muito usada no futebol, especialmente entre torcedores. Ela significa torcer intensamente contra o adversário do seu time, como se você estivesse "secando" o jogo dele — ou seja, desejando que ele perca.

Flamengo conquista vaga na final da Libertadores 2025

✍️ Texto de Lucas Bayer, setorista do Flamengo no Lance!

A "Batalha de Avellaneda", que contou desde o início da partida com muita festa da torcida do Racing, teve um final feliz para os rubro-negros.

O Flamengo sustentou a pressão e segurou o empate por 0 a 0 diante do Racing nesta quarta-feira (29), no estádio El Cilindro, em Avellaneda, mesmo com um jogador a menos desde os 10 minutos do segundo tempo. Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o Mais Querido conquista a vaga na decisão continental pelo placar agregado.

Melhor em campo em Flamengo x Racing:
É verdade que o grande destaque rubro-negro foi o goleiro Rossi. Aliás, se não fosse ele, o Flamengo poderia ter caído na competição. Na fase anterior, contra o Estudiantes, o arqueiro já havia sido decisivo para a classificação e, agora, mais uma vez, faz o seu nome e caminha a passos largos para se tornar um grande ídolo do clube.

Rossi Flamengo Racing Libertadores
Rossi foi eleito pelos torcedores como o melhor em campo na classificação do Flamengo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

