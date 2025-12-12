Palmeiras provoca o Flamengo e reacende debate sobre gramado sintético

A disputa entre Palmeiras e Flamengo pelos gramados do futebol brasileiro ganhou um novo capítulo nas redes sociais. Nesta sexta-feira, o Verdão publicou uma espécie de "nota oficial" em tom de provocação ao clube carioca, defendendo o uso do gramado sintético do Allianz Parque e contestando críticas recentes vindas da Gávea.

continua após a publicidade

Leila Pereira rebate críticas do Flamengo sobre gramado e ironiza: 'Quando tiver estádio'

Sob o título "Sintético ou Buraco?", o Palmeiras afirmou que apresentaria "fatos" para rebater o que classificou como "fake news" sobre campos artificiais. Em uma primeira leva de postagens, o clube exibiu dados de média anual de lesões entre equipes da Série A desde 2020, ano em que o sintético foi instalado no Allianz Parque, apontando o Alviverde como o time com menor índice, com 28 lesões por temporada.

Flamengo envia à CBF proposta de padronização dos gramados no país

Na sequência, o departamento de comunicação divulgou recortes de estudos comparando o Palmeiras com clubes europeus. Segundo o "dossiê", o time que treina e joga com frequência no sintético aparece abaixo da média do futebol europeu em indicadores como "dias perdidos por atletas lesionados" e "incidência de lesões em treinos", argumento usado para sustentar que o piso artificial não aumenta o risco físico para os jogadores.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O tom subiu quando o clube paulista mirou diretamente o Flamengo. Em novas artes, o Palmeiras reuniu manchetes de dirigentes e ex-jogadores criticando as condições do gramado do Maracanã e encerrou uma das postagens com a provocação: "Será que a grama do vizinho é realmente mais verde?". O material também resgatou entrevistas de atletas rubro-negros como Jorginho, Léo Pereira e Samuel Lino, em 2025, nas quais eles faziam queixas públicas sobre o estado do campo do estádio carioca.

A troca de farpas acontece em meio ao movimento político do Flamengo contra os campos artificiais. Na última terça-feira, o clube protocolou na CBF uma proposta de padronização e melhoria dos gramados no país, incluindo o pedido para que o uso de gramados sintéticos seja banido das competições nacionais. A medida mira diretamente estádios como o Allianz Parque, justamente em um momento em que a tendência é de aumento do número de arenas com piso artificial no Campeonato Brasileiro do próximo ano.

continua após a publicidade