Palmeiras x LDU: inteligência artificial crava resultado da semi da Libertadores

Equipe equatoriana construiu larga vantagem no primeiro jogo

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/10/2025
04:40
LDU x Palmeiras
imagem cameraPrimeiro confronto entre LDU x Palmeiras pelas semifinais da Libertadores 2025 (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Em um cenário de "virada improvável" após a derrota de 3 a 0 na altitude, o Palmeiras busca um milagre no Allianz Parque contra a LDU, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Diante da pressão e da necessidade de uma goleada histórica, o Lance! solicitou que uma Inteligência Artificial apontou o resultado exato que decidirá quem avança para a grande final.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Departamento de Matématica da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) atualizou as probabilidades do Brasileirão após a 30ª rodada. Veja a seguir!

Arte / Lance!

Gemini crava quem será finalista da Libertadores

"Virar um placar de três gols em uma semifinal de Libertadores é um feito raro, que exige um desempenho quase perfeito do time que está atrás e, muitas vezes, falhas do adversário.

Embora o Palmeiras seja um time forte e tenha um histórico de reação na era Abel Ferreira, as probabilidades estão a favor da LDU. O mais provável é que o Palmeiras vença o jogo no Allianz Parque (como 1x0 ou 2x0), mas que o placar final agregado não seja suficiente para reverter a desvantagem.

Portanto, minha opinião é que a LDU é a favorita a se classificar para a final. Com base no cenário apresentado e na realidade do futebol, onde a vantagem de 3 a 0 da LDU no jogo de ida é muito significativa, a tendência é que a LDU se classifique"

Palmeiras x LDU

Dentro do Allianz Parque, o Palmeiras terá casa cheia após mais de 40 mil ingressos serem comercializados nos últimos dias. O árbitro da partida será o colombiano Wilmar Roldán.

Em São Paulo, Palmeiras e LDU se enfrentam, às 21h30 (de Brasília). No jogo de ida, a equipe equatoriana construiu uma vantagem de três gols. Para o jogo de volta, o Verdão precisa vencer o jogo com, ao menos, três gols de vantagem para levar a partida para a disputa de pênaltis.

Giay em LDU x Palmeiras
Primeiro duelo entre LDU e Palmeiras pelas semifinais da Libertadores 2025 (Foto: Rodrigo BUENDIA/AFP)

