Argentinos fazem dinheiro brasileiro de 'papel picado' em Racing x Flamengo

Após a eliminação do Racing para o Flamengo, vídeos e relatos surgiram nas redes sociais mostrando torcedores argentinos jogando dinheiro rasgado no chão para os flamenguistas. A repórter Mariana Spinelli, da GE TV, registrou imagens da moeda brasileira depredada. Confira;

Às vésperas da partida, o treinador Gustavo Costas enviou um recado aos torcedores argentinos, pedindo uma grande festa, sem temer as multas aplicadas pela Conmebol.

Antes do jogo, os mais de 50 mil presentes protagonizaram uma linda festa durante a entrada dos elencos do Racing e Flamengo no gramado do El Cilindro, pelo jogo de volta das semifinais da Libertadores. Com centenas de sinalizadores, os torcedores argentinos criaram uma atmosfera inesquecível no estádio argentino. Uma noite digna de copa.

Apesar da festa, Racing fica no empate e Flamengo avança a final

A "Batalha de Avellaneda", que contou desde o início da partida com muita festa da torcida do Racing, teve um final feliz para o Flamengo.

O Flamengo sustentou a pressão e segurou o empate por 0 a 0 diante do Racing nesta quarta-feira (29), no estádio El Cilindro, em Avellaneda, mesmo com um jogador a menos desde os 10 minutos do segundo tempo. Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o Mais Querido conquista a vaga na decisão continental pelo placar agregado.

O adversário do Flamengo será o vencedor de Palmeiras x LDU, que se enfrentam nesta quinta-feira (30).