O Palmeiras oficializou a contratação do atacante Vitor Roque na última sexta-feira (28) em seus perfis oficiais nas redes sociais. No vídeo do anúncio, foram usadas cartas com a imagem de um tigre, que faz referência ao apelido do atacante. No entanto, a ideia da publicação não foi bem vista pelo jornalista PVC.

Na opinião do colunista, o anúncio de Vitor Roque não causou uma boa impressão inicial por fazer alusão ao 'jogo de Tigrinho', jogo on-line para apostas e cassino. A música usada endossa a ideia, já que é o sucesso "Resenha do Arrocha", que menciona o jogo de azar.

Vitor Roque ficou conhecido popularmente como “Tigrinho” durante a carreira, sendo mencionado assim pelos clubes pelos quais teve passagem, inclusive o Barcelona.

- No caso do Tigrinho, não sei qual é a estética do jogo do tigrinho, porque nunca joguei, mas quando eu vejo as cartas rolando me dá uma alusão ao jogo do tigrinho, que é o jogo que tem gente perdendo dinheiro. Então, eu não faria essa comunicação, não quer dizer que alguém que faça um trabalho de comunicação empresarial não possa fazer, estou falando ao que me remete. Então, não me causou uma boa impressão inicial - disse PVC.

O Instagram do Palmeiras utilizou a imagem de tigres com cartas para fazer o anúncio do jogador, em menção à música do momento “Resenha do Arrocha”. O trecho utilizado no reels foi “Solta a carta Tigrinho, vai”.

Palmeiras oficializa contratação do atacante Vitor Roque

Ao todo, o clube paulista irá desembolsar cerca de 25 milhões de euros fixos (aproximadamente R$ 150 milhões, na cotação atual) por 80% dos direitos econômicos do atleta, além de 5 milhões de euros em variáveis previstas no acordo.

Desta forma, Vitor Roque se torna a sexta maior venda de um brasileiro por parte do Barcelona, ao lado de Emerson Royal e Thiago Alcântara - sendo este naturalizado espanhol. O novo reforço do Palmeiras fica à frente de nomes como Ronaldinho Gaúcho e Philippe Coutinho, mas atrás de Neymar, Ronaldo Fenômeno, entre outros.