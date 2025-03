Palmeiras fecha 4º patrocínio pós ‘era Crefisa’ e se aproxima de meta

Em dia de anúncio de Vitor Roque, que se tornou a maior contratação da história do Palmeiras, o clube também firmou mais uma parceria comercial para estampar os uniformes da equipe. A insituição de ensino Uniasselvi foi anunciada como nova patrocinadora e assinou um contrato de quatro anos por oito milhões de reais.

continua após a publicidade

A Uniasselve chega para ocupar a área frontal dos calções de jogo, treino e aquecimento utilizados pelos times masculino, feminino e de base. Até o ano passado, o espaço era ocupado pela Crefisa, empresa que pertence à Leila Pereira, presidente do clube, e que encerrou neste ano sua parceria de longa data com o clube.

➡️ Palmeiras oficializa contratação do atacante Vitor Roque; veja detalhes

Esse é a quarta marca que fecha com o time após o fim da "era Crefisa" e aproxima ainda mais um dos objetivos financeiros para 2025. De acordo com as metas estabelecidas pelo Palmeiras, a meta da temporada é ter uma arrecadação de R$ 200 milhões em patrocinadores nos uniformes palmeirenses.

continua após a publicidade

Palmeiras assinou com a Sportingbet como nova patrocinadora master. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Com a Uniasselve, o alviverde chega a R$ 184 milhões em patrocínios no uniforme, o que representa 92% da meta estabelecida pelo planejamento financeiro da temporada.

A principal marca é a casa de apostas Sportingbet, que fechou como master por R$ 100 milhões fixos, além de bonificações no contrato que podem elevar as cifras até R$ 170 milhões. A Sil Cabos Elétricos, que ocupará as mangas da camisa, desembolsou R$ 11 milhões e a FictorAgro, que ocupa as costas da camisa palmeirense, investu mais R$ 25 milhões.

continua após a publicidade

Além dos quatro patrocinadores, a Puma, fornecedora de material esportivo, investiu R$ 40 milhões e entra como um peso importante nas cotas de patrocínio do Palmeiras. O clube e a marca assinaram u contrato válido até o fim da temporada 2028.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Detalhes do 4º patrocínio do Palmeiras

Além do montante investido o acordo entre Palmeiras e Uniasselve também prevê outros benefícios e ações com os torcedores do clube. O contrato inclui descontos exclusivos para sócios-torcedores Avanti, associados do clube social e colaboradores do Palmeiras em cursos de Graduação, Pós-Graduação, Técnicos e Profissionalizantes oferecidos pela insituição.

A marca também estará presente na próxima “Expo Palmeiras”, evento que reúne parceiros e licenciados do clube para exposição de produtos com a marca palmeirense, e no desenvolvimento de um projeto de “hub educacional”. O clube ainda afirma que haverá a criação de um crédito estudantil que pode beneficiar atletas do feminino e da base e torcedores do clube em geral.

Antes da Uniasselve, o Palmeiras tinha vínculo com a Faculdade das Américas (FAM), que pertence ao grupo da Crefisa, gerido por Leila Pereira.