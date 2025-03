Um dos principais reforços do Palmeiras na janela de transferências, o atacante Paulinho fará uma participação especial no desfile no carnaval do Rio de Janeiro. O jogador foi convidado pela Mangueira, que desfilará na Sapucaí no domingo, para ser destaque de um carro alegórico da escola.

Segundo Ancelmo Goias, do jornal "O Globo", Paulinho desfilará nos carros dos negros que venceram na vida sob o enredo “À Flor da Terra, no Rio da Negritude entre Dores e Paixões”. A Mangueira está prevista para desfilar às 2h30 de domingo, primeiro dia dos desfiles do Grupo Especial.

No entanto, não é a primeira vez que Paulinho recebe convite para desfilar na Marquês de Sapucaí. Em 2022, ele foi convidado pela Mocidade Independente de Padre Miguel. O enredo da escola era justamente "Oxóssi - Batuque ao Caçador", orixá cultuado pelo jovem.

Paulinho chegou ao Palmeiras na janela de janeiro (Foto: Giovani Conde/by Canon/Palmeiras)

Filho de Oxóssi, Paulinho nunca escondeu sua forte ligação com o candomblé. Na apresentação do Palmeiras, inclusive, o jogador vestiu a camisa do novo clube e exibiu sua guia no peito, além da tatuagem relacionada à religião.

Desfiles do Carnaval do Rio na Marquês de Sapucaí

Os desfiles na Marquês de Sapucaí começaram nesta sexta-feira com a Série Ouro. A grande novidade foi a presença da Botafogo Samba Clube, primeira escola de samba de um clube de futebol. Neste sábado, as demais agremiações da Série Ouro também entrarão na avenida.

Diferentemente dos demais anos, os desfiles do Grupo Especial serão realizados em três dias (de domingo até terça-feira) com apenas quatro escolas. Nas edições anteriores, eram divididos em dois dias com seis escolas: domingo e segunda.

Veja a programação do Grupo Especial da Sapucaí

Domingo (2 de março)

22h: Unidos de Padre Miguel 23h30: Imperatriz Leopoldinense 1h: Unidos do Viradouro 2h30: Estação Primeira de Mangueira

Segunda-feira (3 de março)

22h: Unidos da Tijuca 23h30: Beija-Flor de Nilópolis 1h: Acadêmicos do Salgueiro 2h30: Unidos de Vila Isabel

Terça-feira (4 de março)