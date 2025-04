Escalação: retorno de lesionados amplia opções de Abel no Palmeiras

O Palmeiras terá, ao menos, uma novidade para o duelo contra o Fortaleza, fora de casa, após engatar a quinta vitória consecutiva na temporada. Liberado pelo departamento médico, Lucas Evangelista treinou com o restante do grupo na última quinta-feira (17) e avançou na recuperação para retornar aos gramados.

Com um trauma na coxa direita, o meio-campista desfalcou a equipe nos confrontos contra Corinthians e Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, e diante do Cerro Porteño, pela fase de grupos da Conmebol Libertadores.

Marcos Rocha, por sua vez, também realizou atividades com bola na Academia de Futebol. No entanto, o retorno do lateral-direito deve demorar mais que o do companheiro, já que ainda realiza trabalho específico de transição física.

O elenco do Palmeiras realizará mais dois treinos antes da viagem para o Ceará, onde enfrentará o Fortaleza. Por conta da maratona de partidas longe do Allianz Parque, Abel Ferreira deve promover novas mudanças na escalação. O Verdão terá quatro compromissos nos próximos dez dias.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante partida contra o Internacional, no Beira-Rio, válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Cesar Greco / Palmeiras / by Canon)

Provável escalação do Palmeiras

Portanto, a provável escalação do Palmeiras para o duelo contra o Fortaleza tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos e Felipe Anderson; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

As equipes se enfrentam no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Com dez pontos conquistados, o time comandado por Abel Ferreira divide a liderança da competição com o Flamengo.

O Verdão está invicto há 18 jogos atuando fora da cidade de São Paulo, com 14 vitórias e quatro empates. A sequência começou com a vitória sobre o Athletico-PR, em setembro do ano passado, em Curitiba, pelo Brasileirão de 2024. Desde então, o Palmeiras perdeu apenas sete dos últimos 45 jogos como visitante.